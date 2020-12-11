الصحة النفسية: خدمة متكاملة لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة

تقوم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بتقديم الخدمة في مستشفيات الصحة النفسية في ٩ محافظات مختلفة كمرحلة أولى.

وقامت الأمانة بفحص ٤٠٠ مريض، وصرف العلاج للحالات الإيجابية، وافتتاح الخدمة في باقي مستشفيات الأمانة خلال الشهر الجاري.

يأتي ذلك وفقا لرؤية وتوجيهات وزير الصحة والسكان وبإشراف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للفيروسات الكبدية والبرنامج الوطني للإيدز برئاسة الدكتورة هبة السيد.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن عيادات الفيروسات المتخصصة داخل مستشفيات الأمانة تقوم بتقديم خدمة الفحص والتشخيص والعلاج للفيروسات الكبدية (بي و سي) وفيروس نقص المناعة (الإيدز)، لكل مرضى الإدمان المترددين على مستشفيات الأمانة، سواء من مرضى العيادات الخارجية أو من المرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية

وأضافت عبدالمقصود، انه تم على مدار الشهر الماضي تشغيل العيادات في كل من مستشفيات الخانكة وبنها بالقليوبية ، والعزازي بالشرقية، شبين الكوم بالمنوفية ، والدميرة بالدقهلية، وحلوان، وطنطا ، ومصر الجديدة ، وسوهاج، والمعمورة، وأسوان .

ذكرت الأمين العام للصحة النفسية، أنه تم فحص ما يقرب من ٤٠٠ مريض إدمان وتشخيص ما يزيد على ٢٠٠ من الحالات الإيجابية للفيروسات التي تنتشر عن طريق الحقن، منهم ١٥١ حالة إيجابية لفيروس سي.

أوضحت منن، أنه يتم بالتنسيق مع البرنامج الوطني للإيدز واللجنة الوطنية للفيروسات الكبدية، يتم إجراء التحاليل التأكيدية وصرف العلاج من خلال عيادات الفيروسات داخل مستشفيات الأمانة في سرية تامة وبالمجان تماما.

وقالت الأمين العام، ان تلك الخطوة تعد الأولى من نوعها، لتحقيق مبدأ تقديم كل الخدمات لفئة مرضى الإدمان تحت سقف واحد، وهو ما يمثل نموذج رائع للتعاون والتنسيق المثمر بين قطاعات الوزارة المختلفة، بهدف تقديم خدمة متكاملة لمرضى الإدمان.