نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيه عاجل من السيسي بتوفير وحدة سكانية لشابة من ذوى القدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدات ممثلى المجتمع المدني بتوفير وحدة سكنية للشابة السيناوية ميزار عبدالله مقيمة بمدينة العريش بشمال سيناء وهى من ذوى القدرات الخاصة وتعانى من إعاقة بصرية.

وعلى الفور وجه الرئيس السيسى بتوفير وحدة سكنية للشابة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإجراء بحث اجتماعى لدراسة الحالة وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.



وكانت مدينة العريش قد شهدت احتفالا بزفاف ميزار عبد الله وزوجها أيمن الكفيفين من أبناء شمال سيناء، حيث تكفل أهالى المحافظة بكافة مستلزمات زواجهما، وإقامة حفل زفاف لهما على شاطئ العريش، بحضور قيادات المحافظة.