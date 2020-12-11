أخصائية بالمعهد القومى للكبد: الحد من انتشار كوفيد-19 عالميا يتطلب وسائل تشخيص أكثر دقة وسرعة

قالت الدكتورة ولاء رفعت، أخصائي الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية بالمعهد القومي للكبد، إن التحاليل التي يتم إجراؤها حاليا على مستوى العالم لتشخيص فيروس كورونا ليست دقيقة بنسبة 100 %.

وأوصت في المحاضرة، التي ألقتها خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثاني عشر للمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، بالعمل على الوصول إلى وسائل تشخيص أكثر دقة وسرعة تسهم في الحد من انتشار الفيروس، وبالتالي السيطرة على الجائحة.

تناولت المحاضرة الحديث عن الخلفية التاريخية لاكتشاف أول فيروسات الكورونا، وسبب تسميتها بهذا الاسم، ثم الحديث عن تركيب الفيروس وتصنيفه، وأخطر أنواعه التي انتقلت الي البشر، بدءا من الفيروس المسبب لوباء سارس (SARS) عام 2003، ومرورا بفيروس (MERS-COV) المسبب للوباء عامي 2012&2015، وصولا الي الوباء العالمي (الجائحة) التي تسبب فيها فيروس (SARS-COV2) المسبب لمرض كوفيد19، والذي أدي حتي مطلع ديسمبر الحالي إلي اصابة اكثر من 67 مليون شخص ووفاة اكثر من 1.5 مليون شخص علي مستوي العالم.

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و تطرقت المحاضرة بعد ذلك الي أعراض المرض وفترة الحضانة الخاصة به، ثم تناولت طريقة تشخيص الإصابة بالمرض وكيفية متابعة تطور الحالة الصحية للمريض في حالات الاصابة الشديدة، وكيفية التعامل مع العينات المحتوية علي الفيروس بالمعامل المختصة بتحليلها، بما يضمن سلامة العاملين في مجال التشخيص والتحاليل ، ويمنع انتشار الإصابة إلي ذويهم والمحيطين بهم.

و أكدت المحاضرة علي ضرورة البحث عن وسائل تشخيصية أكثر دقة وسرعة، حتي تتاح للبشر الفرصة في احتواء الجائحة.