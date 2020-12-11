الفنان رامي وحيد عن عبلة كامل: زي أمهاتنا اللي على الفطرة.. ومش معاها تليفون

تحدث الفنان رامي سمير وحيد، عن مشهد انهياره في مسلسل «إلا أنا» بعد وفاة زوجته، مشيرا إلى أنه من أسعد اللحظات في حياته.

وأضاف رامي خلال تصريحات تلفزيونية، أن المخرج محمود كامل أرسل له عبر الواتس الحلقة مكتوبة، وبعدما انتهى من قرأتها وجد نفسه يبكي وهاتفه ليبلغه أنه بكى عندما أطلع عليها.

وأردف رامي سمير: "أنا راجل مزاجنجي وبحب اشتغل بمزاجي"، مشيرا إلى أنه يحب هذه التجربة التي قام بها في مسلسل «إلا أنا».





وقال، إن الفنانة عبلة كامل «إنسانة قمر»، مشيرا إلى أنه تعلم منها العديد من الدروس في التمثيل وفي الحياة.