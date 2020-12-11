الفنان رامي وحيد عن عبلة كامل: زي أمهاتنا اللي على الفطرة.. ومش معاها تليفون

تحدث الفنان رامي سمير وحيد، عن مشهد انهياره في مسلسل «إلا أنا» بعد وفاة زوجته، مشيرا إلى أنه من أسعد اللحظات في حياته.
وأضاف رامي خلال تصريحات تلفزيونية، أن المخرج محمود كامل أرسل له عبر الواتس الحلقة مكتوبة، وبعدما انتهى من قرأتها وجد نفسه يبكي وهاتفه ليبلغه أنه بكى عندما أطلع عليها.
وأردف رامي سمير: "أنا راجل مزاجنجي وبحب اشتغل بمزاجي"، مشيرا إلى أنه يحب هذه التجربة التي قام بها في مسلسل «إلا أنا».
وقال، إن الفنانة عبلة كامل «إنسانة قمر»، مشيرا إلى أنه تعلم منها العديد من الدروس في التمثيل وفي الحياة.
وأضاف، أنه عمل مع عبلة كامل 10 حلقات في موقع لم يكن سواهما من الفنانين موجودين فيه، وتسأله كل يوم عن سبب عدم زواجه.
وأوضح الفنان رامي وحيد، أن عبلة كامل تركز في كل التفاصيل ومن ثم تناقشها، مؤكدا أن عبلة «زي أمهاتنا اللي على الفطرة»، ولا تحمل هواتف ولا تشارك في المهرجانات والمؤتمرات ولا علاقة لها بالسوشيال ميديا.
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