أيمن يونس لجماهير الزمالك: أنا بخير ولا خلاف داخل النادى

طمئن الكابتن أيمن يونس، جماهير نادى المزمالك، قائلًا فى فيديو له:" لا تقلقوا أن بخير، وما حدث اليوم الجمعة معه هو أمر بسيط، متوجهاً بالشكر لكل من سأل عليه.



وأضاف يونس:"أشكر كل من سأل عليّ، لايوجد شيء، كان شيء بسيط ولايوجد أي شيء، كل ما في الموضوع حجارة وبعد مرور وقت قصير زجاج السيارة وقع عليّ فجرحني، أشكركم على سؤالكم واهتمامكم، الموضوع غير مؤثر اطئمن جماهير الزمالك نقف بجوار الفريق حتى نسلمه للمجلس الجديد".

ووجه رئيس لجنة الكرة بالزمالك رسالة لجماهير ناديه:"أحب أطمئنكم أن ميزانية فريق كرة القدم (تمام) وكل اللاعبين المهمين في الفريق سيتم التجديد لهم ولايوجد أي خلافات، اطمئنكم بأنه لاتوجد أي خلافات اطمئنكم على فريق الكرة نستعد لبداية الدوري ونحتاج تشجيعكم، قطاع الكرة لايوجد به مشاكل كل شء يسير بصورة مميزة وتروا الفريق يوم غد بصورة مميزة ونتمنى لهم الخير، أشرف قاسم وعبدالحليم علي يقومان بعمل جيد مع الفريق".

وتعرض أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالزمالك، قد تعرض لإصابات إثر اعتداء وقع عليه بعد أدائه صلاة الجمعة في أحد المجمعات السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتابع، أقوم بالدور المكلف به برؤية العقود ومصادر الدخل وكيف نعطي اللاعبين حقوقهم، كل شيء إن شاء الله يكون خير وبإذن الله كل الأمور تسير بخير، نادي الزمالك كبير بجماهيره".