انتهاء المرحلة الثانية لمشروع تحديث الحماية لمنشآت هيئة الطاقة الذرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عاطف عبدالحميد عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتحديث منظومة الحماية المادية لمنشآت الهيئة الحيوية والبدء فى أعمال المرحلة الثالثة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





وأضاف عبدالفتاح، فى احتفالية للهيئة، مساء اليوم الجمعة، بحضور كل من محمد خاليق رئيس قسم أمن المواد والمنشآت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومايكل كلارك خبير الأمن النووى بالوكالة، أن أعمال تطوير منظومة الحماية المادية لمنشآت الهيئة الحيوية تأتى فى إطار التعاون الدائم والمثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووى المتكامل "INSSP" والذى توليه الوكالة أهمية كبرى.

وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية، إلى أن المرحلة الثالثة ستشمل تطوير منظومة الحماية المادية بمنشآت التشعيع الجامى ووحدة إنتاج النظائر المشعة، لافتًا إلى أنه بذلك تكون منظومة الحماية المادية بالهيئة تم تطويرها بالكامل إلى أحدث ما وصل إليه العلم فى هذا المجال.

ومن جهته، أشاد محمد خاليق، رئيس قسم أمن المواد والمنشآت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإنجاز الذى تحقق فى المرحلة الثانية من أعمال تطوير وتحديث منظومة الحماية المادية.

وأعرب عن سعادته بالبدء فى أعمال المرحلة الثالثة، متطلعًا إلى استمرار التعاون بين مصر والوكالة لدعمها فى مجال الأمن النووي.

وحضر الاحتفالية رؤساء الهيئات النووية وممثلون عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الداخلية، والخارجية، بالإضافة إلى الشركة المنفذة لأعمال التطوير والسادة القائمين على إدارة المنشآت النووية بالهيئة، ومسؤولى ملف الأمن النووى بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.