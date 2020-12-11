فيديو.. لجنة مكافحة كورونا : مصر كلها هتتطعم باللقاح الصينى مجانا

جدة - نرمين السيد - وأضاف حسنى، خلال مداخلة عبر سكاى بى، مع برنامج "الجمعة فى مصر"، وعبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الجمعة، أن التطعيم سيتم على دفعات ليتم فى البداية تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى الكلى والسرطان.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه سيتم توفير دفعات لتطعيم كل المصريين بالمجان كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يدل على قوة الدولة المصرية، حيث تعتبر مصر أول دولة فى إفريقيا والشرق الأوسط بعد الإمارات تتلقى اللقاح.

وأكد أن اللقاح لن يتم توزيعه إلا من خلال وزارة الصحة بالمجان، مشددًا على أنه لن يدخل لقاح لفيروس كورونا إلى مصر إلا عن طريق وزارة الصحة.