جدة - نرمين السيد - وأضاف حسنى، خلال مداخلة عبر سكاى بى، مع برنامج "الجمعة فى مصر"، وعبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الجمعة، أن التطعيم سيتم على دفعات ليتم فى البداية تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى الكلى والسرطان.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه سيتم توفير دفعات لتطعيم كل المصريين بالمجان كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يدل على قوة الدولة المصرية، حيث تعتبر مصر أول دولة فى إفريقيا والشرق الأوسط بعد الإمارات تتلقى اللقاح.
وأكد أن اللقاح لن يتم توزيعه إلا من خلال وزارة الصحة بالمجان، مشددًا على أنه لن يدخل لقاح لفيروس كورونا إلى مصر إلا عن طريق وزارة الصحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. لجنة مكافحة كورونا : مصر كلها هتتطعم باللقاح الصينى مجانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.