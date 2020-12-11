فيديو.. وزير العدل: هناك تحسن ملحوظ فى خدمات الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك تكليف رئاسى بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما تم ترجمته فى خطة عمل تعتمد على التطوير الإنشائى والتكنولوجيا.





وأضاف مروان، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن التطوير التكنولوجى يعمل على عدة محاور، يتناول الشق الجنائى منها تجديد الحبس عن بعد وإقامة دعوة مدنية أو اقتصادية عن بعد، كما أن هناك أرشفة للمحاكم وتأمين الوثائق، مضيفًا: "أى وثيقة بتخرج من الشهر العقارى أو المحكمة يستحيل تزويرها".

وعن تطوير الشهر العقارى، أكد أنه تم فتح مكاتب فى أماكن غير تقليدية مثل مكاتب البريد والمولات وسيارات متنقلة وساعد على ذلك خدمات التكنولوجيا، كما يتم تجديد المكاتب، لافتًا إلى أن هناك تحسن ملحوظ فى خدمات الشهر العقارى.

وتابع: "هدفنا المواطنين يلاقوا مكان لائق وخدمة لائقهم بهم فى هذا الأماكن، وبالنسبة للقاضى والمحامى يلاقوا بيئة عمل مريحة وهو ما ينعكس على الأداء".