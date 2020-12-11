صور.. صلاة الجنازة على مطران بورسعيد

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جدة - نرمين السيد - وترأس صلاة الجنازة، ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، وشارك فى الصلاة نقولا مطران طنطا "إرموبوليس"، والوكيل البطريركى لشؤون الناطقين بالعربية، ونبقوديموس مطران مصر الجديدة "ممفيس" والوكيل البطريركى بالقاهرة، وناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركى بالإسكندرية، والأسقف جرمانوس أسقف دميتا ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية.
ومن الكهنة نقوديموس توتكاس السكرتير الأول للمجمع المقدس، دمسكينوس الأزرعى رئيس دير القديس جيورجيوس، وستفانوس سوليميوتيس، ويواكيم وبات، وبافلوس، وبايسيوس، وأنطونيوس أميرهم، ومشيل فؤاد، وبارثنيوس صوصو، وجورج أثناسيوس، وثيودوسيوس بايوك، وبندليمون بندلى، وبافلوس نعيم.
وحضر أسقفان من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هما الأنبا تادرس أسقف بورسعيد، والأنبا دواد أسقف المنصورة، بالإضافة إلى الكهنة الناطقين بالعربية والروسية.
كما حضر الملحق البحرى ببورسعيد أنجيلوس يوسيس، ورئيس الجالية اليونانية بالقاهرة كريستوس كافاليس، ورئيس الجمعية اليونانية فى بورسعيد شريسولا ثيخارو، ورئيس الجمعية اليونانية فى الإسماعيلية يوانيس مسريكيس.
وعن الأرثوذكس المصريين حضر رئيس المجلس الطائفى العام كلود نقاش، ورئيس مجلس وكلاء كنيسة رؤساء الملائكة بالقاهرة سالم قسيس، ورئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس نيقولاوس فى بورسعيد سلامة أنيس، ورئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس ونيقولاوس فى دمياط سمير بندلى.
ومن المقرر نقل الجثمان بالطائرة إلى اليونان الثلاثاء المقبل، وستقام الجنازة والدفن فى بلدة نيكبا حيث ولد.
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