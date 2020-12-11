العروسان ميزار وأيمن يشكران الرئيس السيسى على توفير شقة سكنية لهما

وجهت ميزار عبد الله على ، عروس شمال سيناء، وزوجها أيمن رمضان سعيد ، من ذوى القدرات الخاصة ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لسرعة الاستجابة لطلبها بتوفير مسكن مناسب لهم ، مؤكدة فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، إنها لم تصدق أن يصل صوتها لرئيس الجمهورية بهذه السرعة ويستجيب أيضا بهذه السرعة .

وقالت ميزارعبد الله على ، إن حفل زفافها كان مساء أمس الخميس ، وهى تعيش فرحة لا توصف بهذا الخبر ، فيما أكد أيمن رمضان سعيد، زوج ميزار، أنه يعتبر نفسه محظوظ بزوجته، وأنها "قدم سعد" منذ أن تعرف عليها، وتزوجها بعد قصة حب، وفرحته لا توصف بخبر توفير عش زوجية لهما يجمعهما لبدء حياتهما، و أوضح أنهما الآن يقيمان فى شقة تم استئجارها بنفس المبنى الذى تقيم فيه أسرة العروس، وقال إن المجتمع المدنى كان متضامن معهما منذ البداية فى تجهيز شقة الزوجية وتوفير مستلزماتها و إقامة حفل الزفاف.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر - أستاذ بجامعة العريش، و صاحب مبادرة "زواج العروسين" - إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ، توّج حلم أبناء سيناء أن يستقر العروسان فى بيت ملكا لهما، وأكد إسلام عروج – الأمين العام لمؤسسة خيرية بشمال سيناء - الذى نقل مطلب العروسان بتوفير منزل لهما أن استجابة الرئيس السيسى تؤكد أنه بالفعل يستمع لمطالب كل المصريين، وبإسم كل أهالى شمال سيناء نشكر الرئيس.