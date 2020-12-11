وزيرة الصحة: خط إنتاج للقاح الصينى داخل مصر وسنصدر للدول الأفريقية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خط إنتاج جديد في فاكسيرا لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، ونتفاوض مع الشركة المنتجة لنقل التصنيع إلى داخل مصر، مضيفة: "إذا تمت خطوة التصنيع في مصر داخل معامل فاكسيرا سنكون محطة تصدير للدول الأفريقية بعد الإنتاج داخل مصر".
وأضافت الدكتورة هالة زايد أن الوزارة دشنت موقعاً إلكترونياً، وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها على مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن من يريد التسجيل لتناول اللقاح يدخل على الموقع ويضع بياناته، كما أن الموقع به بيانات اللقاحات، وبعد التسجيل يتم التواصل مع المواطنين لأخذ اللقاح دون تدخل بشرى.
وأكدت الدكتورة هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع، تقديم الإعلامي أحمد فايق، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أنها شاركت فى التجارب السريرية وحصلت على جرعتين، والجرعة الثانية حصلت عليها ولم تتسبب فى ارتفاع درحة الحرارة وأجريت تحليل الأجسام المضادة.
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