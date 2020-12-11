منح الرئيس السيسى أرفع وسام فى فرنسا

ننشر صور منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام جوقة الشرف، أرفع وسام في الجمهورية الفرنسية. وكان الرئيس، اختتم زيارة ناجحة إلي فرنسا، الأربعاء الماضي، التقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار المسئولين الفرنسيين.

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