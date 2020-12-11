احتفالا بالقضاء على شلل الأطفال في أفريقيا.. انتهاء اليوم الثاني لفعاليات الرايلا بالجلالة

في اليوم الثاني لفعاليات «الرايلا» في الجلالة، شاركت الرايلا المقامة من أندية الروتاري هليوبلس النزهة و هليوبوليس الشروق و كايرو نيوتاون و كايرو ويست والتحرير في احتفالية المنطقة الروتارية ٢٤٥١ في منطقة الجلالة.

ويقيم الروتاري فعالية بشكل سنوي للاحتفال بالقضاء علي مرض شلل الأطفال، وفي العام الحالي احتفل الروتاري بالقضاء على مرض شلل الاطفال في افريقيا.

وتقدمت الاحتفال السيارات والموتوسيكلات، من بداية طريق السخنة- الجلالة، وشارك في ذلك الحدث المهيب الكثير من الروتاريين، وعلي رأسهم محافظ المنطقة الروتارية اسامة الاحمر، وشارك شباب الروتاري و شباب جامعة الجلالة بتلك الاحتفالية، يحي مجدي رئيس لجنة المنح الروتارية لإعداد القادة الشبابية، محمد مرزبان.

من جانبه أعرب مايكل نصيف مساعد محافظ المنطقة الروتارية، عن بالغ سعادته بالمشاركة في تلك الفعاليات، كممثل لاحد المنظمين للرايلا، و قرر ان الرايلا المكافأة التي يقيمها الروتاري لشباب الروتاري الا مشاركة الرايلا في تلك الاحتفالية هي دمج مع روح الشباب و اطلاع الشباب علي الحياة التي كان يعيشها المجتمع في ظل مرض شلل الاطفال، الذي كان منتشر في القديم والطريف في ذلك الامر ان تلك الاحتفالية تتزامن مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورنا المستجد.

وتابع مايكل نصيف، أنه :"هيجي اليوم اللي هنحتفل فيه بالقضاء على فيروس كورونازي ما تم القضاء على فيروس شلل الأطفال الذي كان منتشر في مصر قديما".

وفي نهاية كلمته، تمنى «نصيف»، أن يكون الاحتفال المقبل بالقضاء علي جائحة كورونا المستجد، مشيدًا بروعة "الجلالة" والقيادة السياسية على توجيهاتها في القيام بهذا المشروع الرائع في جبل الجلالة.

ويتزامن الاحتفال مع وصول مصر فجرا لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين.