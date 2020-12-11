دوت الخليج ينشر صورة حصول الرئيس السيسى على وسام جوقة الشرف الفرنسى

ينشر موقع « دوت الخليج » صورة حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على وسام جوقة الشرف الفرنسى، وهو أرفع وسام في الجمهورية الفرنسية ، وذلك خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الفرنسية باريس.

والتقى الرئيس السيسى خلال الزيارة نظيره الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى رحب بزيارة الرئيس السيسي، مثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخرًا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن بالمنطقة.

وقد أعرب الرئيس عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسي، مشيدًا بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في جميع المجالات، ومؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.