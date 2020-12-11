الأولوية لمستشفيات العزل.. الأسبوع المقبل بداية التطعيم بـ لقاح كورونا سينوفارم

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد، سيكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي.

وأضاف المصدر، أن الشحنة التي وصلت أمس من لقاح شركة سينوفارم تم وضعها بالتخزين المبرد ، ويبدأ التطعيم مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة “سينوفارم” الصينية، وتسلمت مصر الشحنة الأولى منه أمس، من أسرع اللقاحات التي تم تصنيعها في العالم.

وأضافت زايد، أن مصر لديها خط إنتاج في فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا في مصر.

وتابعت وزيرة الصحة، أنه نتفاوض مع الشركة الصينية، لتصنيع لقاح فيروس كورونا في مصر، مؤكدةً أن مصر تسعى لتصنيع لقاح كورونا للمصريين، وللدول الإفريقية الأخرى بعد إنهاء مفاوضات الحصول على حق تصنيعه في مصر.

وأشارت إلى أنه، هناك 3 مراحل لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد، تبدأ بمحدودية في المرحلة الأولى المتمثلة في الأطقم الطبية؛ للتأكد من مأمونية اللقاح.

وأوضحت زايد، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأفادت وزيرة الصحة، بأن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

وتابعت أنه سوف يتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.