الصحة تعلن توفير اللقاح مجانا.. وإنشاء موقع إلكترونى للتواصل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإسكان، إن مسؤولية الدولة توفير لقاح كورونا مجانى لحماية المجتمع لكن على حسب أولوياتنا، وأشارت إلى أن الوزارة أنشأت موقعا إلكترونيا بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى ومجلس الوزراء للتسجيل والحصول على اللقاح دون تدخل بشرى.

وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق ببرنامج تستطيع على فضائية dmc، اليوم الجمعة، أن أولويتنا فى إعطاء اللقاح للمرضى الأكثر عرضة للإصابة، وخصوصا كبار السن ومصابى الأمراض المزمنة.

اقرأ أيضًا: أخصائية بالمعهد القومى للكبد: الحد من انتشار كوفيد-19 عالميا يتطلب وسائل تشخيص أكثر دقة وسرعة



وأشارت الوزيرة إلى أن قاعدة بيانات حملة "100 مليون صحة" إيجابية وساعدت الوزارة على معرفة الأماكن والأشخاص أصحاب الأمراض ومنحتنا قاعدة بيانات عن صحة المصريين، ولفتت إلى "أن متوسط الأعمال فى مصر 73 سنة وكبار السن لدينا هم فوق الستين".