وزيرة الصحة : نتعامل مع أكثر من لقاح فعال ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزيرة الصحة فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يُعرض على فضائية dmc، اليوم الجمعة، أن مصر تتعامل مع أكثر من لقاح فعال لفيروس كورونا، واللجنة العلمية هى التى تحدد أى تطعيمات يتم التعاقد عليها، ووجهت الشكر لدولة الإمارات على ما قدموه من دعم فى مجال الأبحاث الإكلينيكة.

وتابعت:"دولة الصين تقدر تضامن مصر معها فى بداية جائحة كورونا وعلاقتنا معها ظهرت منذ ذهابها بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن كل ما طلبناه تم الاستجابه له"، وأشارت إلى أن خطوة التصنيع فى مصر إذا تمت سنكون محطة تصدير للدول الإفريقية، واعتبرت زايد أنه أسرع لقاح تم تصنيعه فى التاريخ.