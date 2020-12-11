صور .. وفد هيئة قناة السويس يزور متحف كفر الشيخ القومى

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الوفد الدكتور السيد محمد البناء، المشرف العام على المتحف، وأحمد على منصور، مدير عام المتحف وعدد من الأمناء والعاملين.

وتفقد الوفد جميع قاعات العرض المتحفى والقاعات الملحقة بقاعة كبار الزوار، وقاعة المحاضرات والاجتماعات، والقسم الإدارى ومبانى الملحقات بالمتحف، واستمع لشرح مفصل عن جميع مراحل إنشاء المتحف والتكلفة الإجمالية، والمدد الزمنية التى استغرقتها الأعمال، والمقومات الفنية والأمنية وأنظمة التحكم المزود بها المتحف.

كما تفقد الوفد قاعة العرض الرئيسية، وقاعة العالم الآخر، واستمع الوفد لشرح مفصل حول سيناريو العرض المتحفى والمقترحات الخاصة به، ومراحل العمل التى مر بها ،وصولاً للشكل النهائى الموجودة عليه الآن، وما يحتويه من قطع متنوعة تخدم فكرة السيناريو، وآليات تنفيذ المراحل الخاصة بإعداد القطع الأثرية من استلام ونقل وتخزين، والتعرف على نوعية العروض والتجهيزات الخاصة بها من فتارين العرض والقواعد والإضاءة وخلافه، وأبدى الوفد إعجابه الشديد بالمتحف وإمكانياته الأثرية والفنية.

وتعددت الزيارات الرسمية لمتحف كفر الشيخ، وأصبح المتحف قبلة للوفود وطلاب المدارس والجامعات، وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على المسؤولين والعاملين بالمتحف، لاستقبالهم الزائرين، ومرافقتهم أثناء الزيارة، لتقديم شرح مفصل عن محتويات المتحف، والقيمة الأثرية لكل قطعه به.