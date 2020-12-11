كاهن بإيبارشية الأقصر يحصل على الدكتوراه فى العلوم الإنسانية

جدة - نرمين السيد - ناقشت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث القس بيشوى وهيب حبيب، والتى حملت عنوان "الدور الرعوى لفروع الكلية الإكليريكية بالوجه القبلى".





وتكونت لجنة المناقشة من الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى ووكيل الكلية، والدكتور رسمى عبدالملك مشرفًا ورئيسًا، والدكتور رشدى واصف، والقس باسيليوس صبحى، والقس بيشوى حلمى، أعضاء. وحصل الباحث الذى يخدم بإيبارشية الأقصر على تقدير جيد جدًا.

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