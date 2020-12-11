فيديو.. العروس السيناوية بعد منحها شقة: شكرا للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قالت سيدة ميزار عبدالله، شابة سيناوية من ذوى القدرات الخاصة، إنها وجهت مناشدة قبل فرحها بأن تحصل على سكن، مضيفة: "فرحى كان إمبارح وحفل الزفاف عمره ما اتعمل فى شمال سيناء بالشكل ده".





ووجهت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد استجابته ومنحها شقة سكنية، معلقًا: "الاستجابة كانت بسرعة وأنا بشكره". وأوضحت أن اهتمام الرئيس بها باعتبارها من ذوى القدرات الخاصة شىء أسعدها وأسعد الجميع، لافتة إلى أنها من محافظة الفيوم ولكنها تقيم فى العريش ودرست فى مدرسة النور للمكفوفين ومعها بكالوريوس تربية قسم رياض أطفال.

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