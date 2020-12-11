قنا العام يوضح ملابسات إصابة الطفلة تسبيح بالعمى: العمر الرحمى 27 أسبوعا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المستشفى فى بيانها، اليوم الجمعة، أن الطفلة ولدت ولادة مبكرة بتاريخ 21 يوليو 2018 بوزن 900 جرام، وكان عمرها الرحمى وقتها 27 أسبوعا مع توأم آخر توفى خلال أيام، نتيجة حدوث نزيف للأم التى تعانى من مرض السكر، ما أدى إلى ولادتها قبل موعدها.

وتابعت : "بأن الطفلة كانت تعانى هى و توأمها، من متلازمة ضيق التنفس الشديد، الذى يصاحب الأطفال المبتسرين، وتم إيداع الطفلة بأحد المستشفيات الخاصة، ووضعها على جهاز تنفس صناعى لحالتها الحرجة، وبعد فترة من العلاج تم تحويل الطفلة تسبيح لمستشفى قنا العام، لعدم تحمل الأسرة مصاريف الحضانة بالمستشفى الخاص، وتم دخولها للمستشفى العام بتاريخ 31 يوليو 2018 بحالة حرجة".

وذكرت أنه تم التعامل مع الطفلة على أكمل وجه، كما يتم التعامل مع المشاكل التى يمر بها الأطفال ناقصى النمو وعدم اكتمال نمو الرئة، وبعد فترة من العلاج وتحسن حالة الطفلة خرجت بتاريخ 29 أغسطس 2018، وأشارت إلى أن ما حدث للطفلة من اعتلال بشبكية العين، يصاحب الأطفال ناقصى النمو، بسبب الولادة المبكرة وإصابة الأم بمرض السكرى ونقص العمر الرحمى للطفلة ونقص الوزن الشديد، وكان من المفترض أن تتابع الأم فحص قاع العين للطفلة بعد الخروج لمعرفة درجة الاعتلال وانفصال الشبكية، لعدم توافر استشارى شبكية فى المستشفيات الحكومية، ولعدم جواز فحص الطفلة أثناء وجودها بالحضانة وتم توجيه أهلها للمتابعة مع طبيب رمد قبل خروجها بساعات من الحضانات.



وأضاف البيان أن المستشفى لا يتوانى عن خدمة أى مريض وتقديم كل ما بوسع الأطباء وأطقم التمريض للمرضى حتى يتماثلون للشفاء التام، أما ما حدث بشأن الطفلة تسبيح فقد بذل الأطباء خلال فترة وجودها بالحضانة كل ما بوسعهم لإنقاذ الطفلة التى تعانى من مضاعفات شديدة، وكان متوقعاً أن تحدث مضاعفات لمثل هذه الحالة وفقاً لتقرير الأطباء المتابعين لحالتها.