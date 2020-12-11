عضو الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب يفتتح مقرا بالمنوفية لخدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - افتتح النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرا له لخدمة أهالى محافظة المنوفية بمركز قويسنا، بحضور عدد من نواب مجلس الشيوخ من أعضاء التنسيقية.





وحضر الافتتاح كل من النواب أكمل نجاتى، وسها سعيد، ومحمود القط، وعلاء مصطفى، ومحمد عمارة، وعمرو عزت. وقال تركى فى تصريحات صحفية له على هامش افتتاح مقره، إن المقر الذى تم افتتاحه اليوم لأجل خدمة أهالى الدائرة، مضيفا: "أهالى المنوفية ناسنا وعلى رأسنا". وأكد أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين هم فى خدمة أهالى محافظة المنوفية بكافة مراكزها وقراها. وأوضح تركى أن شرف له أن يكون واجهة وممثل لتنسيقية شباب الأحزاب تحت قبة مجلس الشيوخ، وبين أهالى محافظة المنوفية، مضيفا: "نحن شرف لنا خدمة أهالينا فى كل مكان فى كل مدينة وقرية".

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