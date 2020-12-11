أبو العينين يهنئ سيراميكا كليوباترا بالفوز في مباراته الأولى بالدوري.. ويؤكد على استمرار الدعم للفريق

هنأ النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نادي سيراميكا كليبوبانرا بعد الفوز على الإنتاج الحربي في أول مباراة بالدوري الممتاز.

وقال أبو العينين: انطلاقة مبشرة لمسيرة نادينا سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز لكرة القدم بالفوز على نادي الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشيء.

وتابع: فخور بالأداء المشرف للاعبين والجهاز الفني والإصرار على تحقيق الفوز، واعتلاء جدول الدوري، وتكليل جهود الإعداد البدني والفني بالفوز ، واكتساب الثقة للتميز دائما فيما هو قادم. أشكر الجهاز الفني واللاعبين على هذا الأداء الراقي وأطالبهم بالمزيد من أجل تحقيق أهدافنا وإثبات أننا هنا للمنافسة وليس المشاركة فقط.

وأكد أبو العينين على تقديم كامل الدعم والمساندة لنادي سيراميكا كليوباترا، في المباريات القادمة للمنافسة على البطولات.