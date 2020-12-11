انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن وصول أول دفعة لقاح كورونا لمصر وبدء التطعيم خلال ساعات و3 فئات الأولى بالتطعيم وكيفية تناوله والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وصول أول دفعة لقاح كورونا إلى مصر، ودخلت الشحنة عبر مطار القاهرة الدولي قادمة من الإمارات، كما أن اللقاح من إنتاج الشركة الصينية “سينوفارم”، وسوف يتم البدء في التطعيم باللقاح الجديد خلال الساعات القادمة.

الصحة تعلن وصول أول دفعة لقاح كورونا لمصر وبدء التطعيم خلال ساعات

كما أن لقاح فيروس كورونا الذي وصل إلى مصر ثبتت فاعليته بنسبة كبيرة وصلت إلى 86%، من ناحية الوقاية من فيروس كورونا، كما أن نسبة الأجسام المضادة في اللقاح وصلت إلى 99%، أما من ناحية وقاية الحالات المتوسطة والشديدة من الفيروس فقد وصلت النسبة إلى 100%.

وبعد وصول أول دفعة لقاح كورونا لمصر، أعلنت الصحة عن أبرز المعلومات عن اللقاح الجديد والفئات الأولى بالتطعيم، والتي جاءت على النحو التالي.

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أولاً| اللقاح يؤخذ في عضلة الكتف.

ثانياً| اللقاح يؤخذ على جرعتين بينهما 21 يوم.

ثالثاً| الفئات الأولى بالتطعيم وفق تعليمات الصحة هي:

1- العاملين بالقطاع الصحي وخاصةً مستشفيات العزل والصدر والحميات.

2- مرضى الأورام.

3- مرضى الفشل الكلوي.