لمدة 3 سنوات.. طرح 6 شواطئ بالإسكندرية للإيجار فى مزاد علنى

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن المزايدات تجرى لكل شاطئ على حدة خلال أيام 28 و29 ديسمبر الجارى، و3 و4 يناير المقبل.
وأشار رشاد، إلى أن الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدات هى شواطئ "وانلى المميز، سيدى بشر المميز، بحرى المميز، أبو يوسف 1، أبو يوسف 2".
وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ على حدة تتراوح بين 299 و399 جنيها، وتطلب من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.
وأوضح أن قيمة تأمين المزاد لكل شاطئ تتراوح بين 40 إلى 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المزايدة ستجرى وفقا للقانون 182 لسنة 2018.
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