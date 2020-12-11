فيديو.. المفتى : ضرب الرجل لزوجته جريمة .. والتنمر انحطاط أخلاقى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الزوج إذا أجاد لغة الحوار والملاطفة بينه وبين زوجته فكثير من المشكلات الأسرية ستحل، لأن الزواج فى حقيقته آية من آيات الله وعلاقة امتزاج روحى وجسدى.





وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن العلاقة الزوجية هى علاقة سكن ومودة ورحمة، وينبغى أن يكون المعروف هو السائد بين الزوجين. وأوضح مفتى الجمهورية، أن الرجل إذا ضرب زوجته فهو هنا ارتكب جريمة من الجرائم، كما أن المرأة إذا ضربت زوجها تكون قد ارتكبت جريمة، مؤكدًا أن الله لم يأذن بأن يؤذى إنسان آخر. وتابع: "إذا كان التنمر مجرما ومحرما فى حق الناس، فمن باب أولى أن يكون محرما ومجرما بين الزوجين"، مؤكدًا أن التنمر بين الزوجين انحطاط أخلاقى.

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