فيديو.. مفتى الجمهورية: نتلقى شهريا ما يقرب من 4800 فتوى طلاق

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الطلاق يجب أن يكون هو الحل الأخير الذى يجب أن نلجأ إليه بعد استنفاد جميع الوسائل بمعنى الوصول إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر فيها العلاقة الزوجية، وينبغى نشر التوعية والثقافات المهمة والرشيدة كتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالطلاق مثل التسرع فيه عند ظهور توافه الأمور.





وحول يمين الطلاق، قال علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إنه يأتى إلى دار الإفتاء شهريًا ما يقرب من 4800 فتوى طلاق أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطلاق، يقع منها ثلاثة أو أربعة على الأقصى، وذلك لأن علماء دار الإفتاء المصرية لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة ما إذا كان هذا طلاقًا واقعًا أم يمين طلاق، وذلك عبر خبرتهم المتراكمة التى تلقوها عن مشايخهم ولا توجد فى الكتب، فيحققون مع الزوج لمعرفة هل كان مدركًا لهذه المسألة والكلمة وما يترتب عليها وهل صدرت عن رضا حقيقى عنده وقصد، فإنه حينها يقع الطلاق، أما إذا وجدوا أن الزوج لم يكن يدرى ما يقول لشدة الغضب مثلًا ونطق بالطلاق دون أن يدرى أو يقصد، فحينها لا يقع الطلاق باتفاق العلماء، لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا طلاق فى إغلاق" وفسره العلماء بأنه الغضب أو الإكراه.

وأوضح مفتى الجمهورية، أن كتب الفقه يوجد فيها "انفراجات فقهية" قد يلجأ إليها العلماء للحفاظ على كيان الأسرة، لأن الزواج هو عقد ثبت بيقين، ولا ينبغى أن يُرفع إلا بيقين، لذا نقوم بالتحقيق فى المسألة.

واختتم حواره قائلًا: " ينبغى تصحيح الوعى والتمسك بالقيم المعززة للانتماء إلى الوطن بدءًا من الأسرة الصغيرة ثم العائلة الكبيرة وصولًا إلى الأمة المصرية التى يجمع أطيافها حب الوطن والإيمان به حتى نقلل من أضرار الأمراض المجتمعة الغريبة عن مجتمعنا".