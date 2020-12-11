الكونجرس يوافق رسميا على فرض عقوبات ضد تركيا بسبب "أس 400"

وافق الكونجرس على فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء منظومة الدفاع الجوى الروسية "أس 400"، وذلك ضمن مناقشات مجلس الشيوخ لمشروع قانون الموازنة الدفاعية المعدل.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون والذى تضمن عقوبات علي كلاً من روسيا وتركيا، مع السماح لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بتحويل طائرات "إف 35"، التى كانت مخصصة لتركيا إلى "مشترين آخرين".

وأقر الكونجرس مشروع قانون دفاع بقيمة 740 مليار دولار، ما أدى إلى مواجهة مع دونالد ترامب الذى هدد باستخدام حق النقض ضده، بسبب بنود تتعلق بشركات التواصل الاجتماعى، وفقا لفاينانشيال تايمز.

وصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 84 صوتًا مقابل 13 للموافقة على قانون تفويض الدفاع الوطنى، بعد أن أقره مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتم تمرير التشريع بأغلبية أكثر من الثلثين في مجلسي الكونجرس، مما يعنى أن المشرعين لديهم أصوات كافية لتجاوز حق النقض.

ويجبر مشروع القانون ترامب على فرض عقوبات على تركيا لشرائها نظام صاروخي روسي، وقد يتوسع من متطلبات الإدارة لفرض عقوبات على الشركات التي تساعد في بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 الذى تبنيه روسيا.

ويذكر أن العلاقة بين واشنطن وأنقرة مشحونة بعدد من المشاكل التى تتجاوز قرار تركيا شراء ‏معدات عسكرية متطورة من روسيا، ويختلف البلدان أيضًا حول دعم الولايات المتحدة ‏للمسلحين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، كما اشتبكت تركيا أيضًا مع ‏الولايات المتحدة فى صراعها مع قبرص واليونان حول الحدود البحرية فى شرق البحر ‏المتوسط.‏