دير الشهيد مارمينا العجائبي يحتفل بتذكار رئيسه السابق الأنبا مينا أفا مينا

أقيمت بدير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط صلوات عشية مثلث الرحمات المتنيح الأنبا مينا آفا مينا أسقف ورئيس الدير السابق.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الصلوات تضمنت وضع الحنوط على المقبرة الرخامية التي تحوي جسده.

شارك في الصلوات إلى جانب أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا، أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة.

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كانت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالعباسية قد شهدت مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث القس بيشوي وهيب حبيب والتي حملت عنوان "الدور الرعوي لفروع الكلية الإكليريكية بالوجه القبلي".

وتكونت لجنة المناقشة من نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية والأستاذ الدكتور رسمي عبد الملك مشرفًا ورئيسًا والأستاذ الدكتور رشدي واصف والقس باسيليوس صبحي والقس بيشوي حلمي أعضاء.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن الباحث القس بيشوي وهيب الذي يخدم بإيبارشية الأقصر حصل على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد التقى في نهاية نوفمبر الماضى بالمقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس وبرفقته أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وجاء لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا ميخائيل وأعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين بعد المائة لتأسيسها والتي افتتحت على يد مثلث الرحمات البابا كيرلس الخامس عام ١٨٩٣.

واعتمد مجلس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، قد اعتمد نظام العمل بنظام الساعات المعتمدة مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، النظام الذي يتطلب للتخرج النموذجي، ١٢٨ ساعة معتمدة، تعادل ٨ فصول دراسية خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى تقديم الطالب مشروع تخرج في السنة الرابعة للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية، واستكمالًا للرؤية الجديدة تستعين الكلية بنظام "الأونلاين" في الدراسة حيث تم تدشين موقع للكلية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية.