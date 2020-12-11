انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد: أمطار غزيرة ومتوسطة لمدة 72 ساعة على هذه المناطق الأسبوع المقبل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً عن الظواهر الجوية المتوقعة وخريطة سقوط الأمطار في الفترة من يوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2020 وحتى يوم الخميس 17 ديسمبر 2020، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على عدد من مناطق الجمهورية اعتباراً من يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 ولمدة ثلاثة أيام، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق خلال تلك الفترة.

الظواهر الجوية ومناطق سقوط الأمطار حتى يوم الخميس المقبل 17 ديسمبر 2020:-

وفقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية فإن الظواهر الجوية المتوقعة ومناطق سقوط الأمطار خلال الأسبوع ستكون كالتالي:-

* السبت 12 ديسمبر 2020 :-

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق في محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وخليج السويس وذلك بنسبة 20%، تكون بنسبة 30% على بعض المناطق في السواحل الغربية.

كما يتوقع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض المناطق في الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، وحدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال على بعض المناطق في غرب البلاد بمناطق (مطروح، السلوم، سيدى براني، سيوة).

* الأحد 13 ديسمبر 2020:-

يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وذلك بنسبة 50% على عدد من المناطق في السواحل الشمالية الغربية، ونشاط مثير للرياح والرمال في عدد من المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وفي شمال الصعيد.

* الإثنين 14 ديسمبر 2020:-

اعتباراً من يوم الاثنين ستبدأ الأمطار في الهطول ولمدة 72 ساعة ، حيث ستكون من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، تكون من خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق بالوجه البحري، ويمكن التعرف على باقي الظواهر الجوية خلال تلك الفترة من البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.