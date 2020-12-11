انفراد لـ تحيا مصر: إصابة رئيس نادي الزمالك المؤقت بـ كورونا

كشفت مصادر من داخل نادي الزمالك، لموقع تحيا مصر إصابة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة النادي، بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر ل تحيا مصر، أن المستشار أحمد البكرى، حالته غير مستقرة وتم نقله للعناية المركزة.

يأتي ذلك في نفس اليوم الذي تم الهجوم فيه على أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية المكلفة بإدارة شؤون الكرة بنادي الزمالك، والذي تم الهجوم عليه من قبل مجهولين أثناء عودته من صلاة الجمعة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرارا منذ أيام بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بجانب وقف المدير التنفيذي، والمدير المالي، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة في وجود مخالفات مالية داخل نادي الزمالك.

وعينت وزارة الشباب والرياضة لجنة لإدارة النادي، مكونة من ثلاث قُضاة هم أحمد البكري محمد حميدة، وهشام إبراهيم محمد محمود، ومحمد سيد عطية.