خالد بيومي لتحيا مصر: ما حدث مع أيمن يونس مهزلة بكل اللغات

أعرب خالد بيومي نجم الإسماعيلي السابق، والناقد الرياضي عن استياءه وغضبه الشديد مما حدث مع قائد الزمالك السابق، ورئيس لجنته الفنية أيمن يونس، والذي تعرض لهجوم من قبل مجهولين.

هذا وقد أصدرت، اللجنة المؤقتة بالأمس، بيانًا، أعلنت فيه موقف النادى المالى المتأزم، مما أثار غضب الجماهير.

ودشنت جماهير نادي الزمالك، هاشتاج "طرد لجنة الفشل"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضمن أكثر من 20 ألف تغريدة لمحبي القلعة البيضاء، عبروا فيها خلالها عن غضبهم من تواجد لجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الأبيض.