فيديو .. يونس بعد الاعتداء عليه : فيه ناس بتكره تكون ناجح والزمالك مش هيقع

جدة - نرمين السيد - وأضاف يونس فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن سبب تعرضه للضرب هو أن هناك أشخاصا تكره أن تكون ناجحا وتقوم بتهويل الأمر، مؤكدًا أن نادى الزمالك لن يقع وهو كبير وملك لجماهيره.

وأشار إلى أننا مستمرون فى العمل من أجل النادى لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، ومسؤولون عن إعادة البسمة والفرحة لجماهير الأبيض، وأكد أنه سوف يذهب إلى مران فريق الكرة غدًا بشكل طبيعى، سوف نستمر فى عملنا لإعادة البريق للفريق خصوصا أنه واجهة النادى.