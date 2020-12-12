جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع بمحافظة بنى سويف، بنقل بائع المناديل ويدعى "أحمد" ويبلغ من العمر 55 عامًا، وابنته "ملك" 7 أعوام اللذين تم تداول صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعى، وهما يفترشان الشارع بلا مأوى، إلى إحدى دور الرعاية بشكل مؤقت.





وأوضحت القباج، فى بيان للوزارة، مساء الجمعة، أنه سيتم نقلهما غدًا للإقامة بشقة تم التبرع بها من قبل جمعية "وطنى أولا بنى سويف" بإحدى العمارات بطريق الفيوم، فضلا عن صرف الجمعية مساعدة شهرية قدرها ألفى جنيه لحين استقرار حالته الاجتماعية. كما وجهت الوزيرة، مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف، بتقديم مساعدة مالية فورية قدرها ألفى جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظة، وكذلك إجراء بحث اجتماعى دقيق للحالة لصرف مساعدات له من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن تصرف 2000 جنيه لبائع المناديل.. وجمعية أهلية تتبرع له بشقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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