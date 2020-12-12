هالة زايد : لقاح كورونا الصينى لم تظهر أعراض له على 45 ألف شخص 

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإسكان، إن 45 ألف شخص أجروا تجارب لقاح كورونا الصينى ولم تظهر عليهم أى أعراض، مشيرة إلى أنها من أوائل الأشخاص الذين تطوعوا فى التجارب السريرية، وحصلت على جرعتين.





وأضافت زايد، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن لقاح سينوفارم الصينى حصل على موافقة الطوارئ بالدول التى بدأ فيها، وأكدت أنه حصل على الموافقة النهائية فى دولة الإمارات المتحدة. واستقبلت وزيرة الصحة والسكان، أمس الخميس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، بمطار القاهرة الدولى قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير الصينى لدى مصر لياو لى تشانغ، والسفيرة مريم الكعبى القائم بأعمال السفير الإماراتى لدى مصر.

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