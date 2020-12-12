أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة تشهد ارتفاعاً جديداً والإجمالي يسجل 120611 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن تقريرها حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 11 ديسمبر، ولوحظ في تقرير اليوم ارتفاع جديد بمصابي الفيروس التاجي كوفيد 19، وسط تشديدات على تنفيذ الإجراءات الإحترازية بكل دقة وعد التهاون في تنفيذها.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 11 ديسمبر

ووفق بيان وزارة الصحة اليوم فقد تم تسجيل 218 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبهذا يرتفع إجمالي الأعداد التي تم شفاؤها منذ بداية أزمة كورونا إلى 104499 حالة حتى الآن.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 464 حالة إصابة جديدة، وذلك بزيادة جديدة عن حالات الأمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 120611 حالة، كما سجلت الصحة اليوم 23 حالة وفاه، ليرتفع مؤشر الوفيات إلى 6877 حالة حتى الآن، وتؤكد الصحة على أن أعداد الإصابات بكورونا أخذت منحنى تصاعدي جديد، مع توقعات بزيادات أخرى خلال الأيام المقبلة.

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وفي ظل تزايد الأعداد أعلنت الدكتورة هالة زايد أن المستشفيات الخاصة هي شريك أساسي في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في ظل تزايد الأعداد، أكدت الوزيرة أن القاهرة والإسكندرية والجيزة هم من أكثر المحافظات إصابة في مصر، كما أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قراراً بتخفيض أعداد الموظفين العاملين في جميع المصالح الحكومية بنسبة 50%.