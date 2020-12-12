الثروة السمكية تحذر من نوع أسماك سامة بالأسواق والصحة “تسبب الوفاه في 6 ساعات وسمها ليس له مصل”

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت الثروة السمكية مما حذرت منه وزارة الصحة المصرية منذ أيام قليلة، وهو انتشار نوع سام من الأسماك بالأسواق ومعروف بأنه الأشد فتكاً في العالم، وهذا النوع من الأسماك سام وتناوله يؤدي إلى الوفاة كما أنه سمه ليس له مصل، وهذا النوع من الأسماك السامة يسمى سمك الأرنب أو القراض، ويعيش بقاع البحار ويتغذى على فضلات الأسماك وبعض الأنواع السامة من الطحالب، وعند تناولها تبدأ أعراض التسمم خلال 20 دقيقة وقد تظهر الأعراض بعد يومين كحد أقصى، وتتسبب في الوفاه خلال 6 أو 8 ساعات.

الثروة السمكية تحذر من نوع أسماك سامة بالأسواق والصحة “يسبب الوفاه في 6 ساعات

وأضافت وزارة الصحة في منشور توعوي لها يوم 5 ديسمبر الجاري، أن هذا النوع من الأسمالك يحتوي على غدد سامة في أحشاءه وكبده ولحمه وتنخاعه وتحت جلده، والسم الموجود بالسمكة يسمى “تيترودوتوكسي”، وهذا النوع من السم ليس له مصل للشفاء حتى الآن، كما أن هذا النوع من الأسماك يوجد في البحر الأحمر والمحيطات وانتقلت إلى البحر المتوسط عن طريق قناة السويس.

واليوم وخلال تصريحات صحفية لرئيس الثروة السمكية الدكتور صلاح مصيلحي، حذر من اصطياد أو تناول سمكة الأرنب، مؤكداص اتخاذ بعض الإجراءات الجادة من أجل الحد من اصطياد هذا النوع من الأسماك المعروف بسمك الأرنب وتداوله في الأسواق.

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وأضاف أن الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وزعت منشورات بشكل السمكة وحذرت من بيعها أو صيدها أو تناولها، مضيفاً أن القانون رقم 124 لعام 1993 والمنظم لأعمال الصيد يحذر من تداول أو صيد أسماك القراض أو الأرنب.