وزيرة الصحة : مصل الإنفلونزا لا يتعارض مع لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن لقاح كورونا لن يتعارض مع مصل الإنفلونزا، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يكون موسميا، نظرا لإصابة البعض بالفيروس مرتين و3 مرات.





وأضافت زايد فى مداخلة هاتفية، مع برنامج "مصر تستطيع" الذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق، عبر شاشة dmc، أن التجارب ركزت على أمان اللقاح أكثر من مدته، مؤكدة على أنه أسرع لقاح صُنع فى التاريخ، لافتة إلى أن الجرعات لن تكون إجبارية وإنما سيتم منحها لمن يرغب فقط. وكشفت عن أن مصر عملت فى شهر أغسطس الماضى على تحضير خط إنتاج خاص باللقاح، والذى نال إشادة منظمة الصحة العالمية، وبناء على ذلك يتم حاليًا التفاوض على سعر التصنيع لمصر ولباقى الدول الإفريقية.

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