أقرأ أيضا ..
ولد الأب الراحل بمدينة سوهاج يوم ٢١ أغسطس ١٩٢٩ وحمل اسم وجدى إلياس قبل الكهنوت، وخدم بها في شبابه المبكر في خدمة مدارس الأحد بجمعية الطلبة والشبان الأرثوذكس التي شارك في تأسيسها، وحصل على ماجيستر في اللاهوت من الكلية الإكليريكية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
ودعاه المتنيح القديس البابا كيرلس السادس للسيامة الكهنوتية، وسامه كاهنًا عامًا للخدمة بأمريكا الشمالية عام ١٩٦٤، وبدأ خدمته هناك بإنشاء مراكز للخدمة كانت أولاها في تورنتو تلاها مركز خدمة آخر في مونتريال ثم لوس أنجلوس وبعده في نيويورك. واجه صعوبات
عديدة في بداية خدمته، واستطاع أن يتغلب عليها بمعونة إلهية وبشخصيته التي تميزت بالجلد والتأني والمثابرة.
وأسس الأب الراحل كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو كأول كنيسة قبطية في كندا، وكرمه قداسة البابا تواضروس بها، خلال زيارته لكندا عام ٢٠١٤ بمناسبة اليوبيل الذهبي لسيامته.
وأقيمت بدير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط صلوات عشية مثلث الرحمات المتنيح الأنبا مينا آفا مينا أسقف ورئيس الدير السابق.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الصلوات تضمنت وضع الحنوط على المقبرة الرخامية التي تحوي جسده.
شارك في الصلوات إلى جانب أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا، أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول كاهن للكنيسة في أمريكا الشمالية.. البابا تواضروس يعزي في رحيل القمص مرقس إلياس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.