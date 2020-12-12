الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة .. عظمى القاهرة 24

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم السبت طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وأن تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء وقد تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية كما تشهد بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدى براني) رياحا مثيرة للرمال والأتربة، وأن تسقط أمطار خفيفة (20% تقريبا) على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة (30% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الغربية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحرالاحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 24 12 الاسكندرية 21 14 وادى النطرون 23 13 طنطا 24 13 شبين الكوم 24 12 دمنهور 23 13 بلطيم 23 13 مطروح 21 13 السلوم 20 13 سيوة 23 11 بورسعيد 24 14 دمياط 23 12 الزقازيق 24 13 المنصورة 24 13 الاسماعيلية 26 14 السويس 25 14 العريش 25 13 رفح 25 13 رأس سدر 26 13 نخل 26 07 نويبع 25 17 طابا 24 15 كاترين 20 05 الطور 24 15 شرم الشيخ 27 17 الغردقة 26 16 مرسى علم 26 14 الفيوم 26 11 بنى سويف 26 10 المنيا 28 10 أسيوط 28 10 سوهاج 27 11 قنا 29 11 الأقصر 30 11 أسوان 31 11 ادفو 31 12 أبوسمبل 31 13 الوادى الجديد 29 10 شلاتين 29 17 ابو رماد 28 17 حلايب 28 18 رأس حدربة 29 18

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