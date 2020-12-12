بحضور الوزير .. الأوقاف تطلق دورات تفنيد الفكر المتطرف اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق الدورة الأولى "تفنيد الفكر المتطرف"، اليوم السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وذلك بحضور وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة.





وقالت الوزارة، فى بيان سابق لها، إن الدورة تضم عدد خمسين إمامًا من أئمة محافظتى شمال وجنوب سيناء وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وأوضحت، أن ذلك يأتى ضمن عزم وزارة الأوقاف عقد عدة دورات متتابعة حول تفنيد الفكر المتطرف.

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