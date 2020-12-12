لمواجهة الأمطار الغزيرة.. محلية النواب تعقد إجتماعها الثلاثاء المقبل

تعقد لجنة الإدارة المحلية الثلاثاء المقبل ١٥ ديسمبر إجتماعها والذي سيناقش استعداد الحكومة لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية، واستمرار مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغييرات المناخية.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 .
وقد شهدت الجلسة العامة السابقة لمجلس النواب الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ، كما شهدت الجلسة الموافقة على عددا من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين.
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