اليوم.. إرسال كلمة المرور واسم المستخدم لطلاب أولى ثانوى عبر البريد

جدة - نرمين السيد - ترسل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، "كلمة المرور واسم المستخدم" الخاصة بالامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوى على البريد الإلكترونى.





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