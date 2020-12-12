جدة - نرمين السيد - وتسير الشركة، وفقا لبيان صحفى، رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "تورنتو، الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، الدمام، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبى، لندن، باريس، مدريد، موسكو، اسطنبول، جنيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، إربيل".
كما تسير الشركة، 9 رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان"، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6100 راكب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تنقل اليوم 6100 راكب على متن 63 رحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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