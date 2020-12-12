للصيف بقية.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا وأمطار ورياح على عدة مناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية غدا، الأحد، ويكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة. ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا على السواحل الشمالية باردا ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح تنشط أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة. أما على محافظات الصعيد، يكون الطقس حارا نهارا على شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 11.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية في فترات الصباح والرياح معتدلة. ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا على السواحل الشمالية باردا ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، تصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. وتكون هناك أمطار خفيفة أيضا على بعض مناطق من السواحل الغربية، وشبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد. أما نشاط الرياح المثارة للأتربة والرمال يكون على بعض مناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة). ويبقى الطقس ما بين الدافئ والحار نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على القاهرة والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 11.

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