أعضاء الشيوخ يشيدون بتوفير لقاح كورونا مجانًا .. " الرئيس السيسي أغلق باب المتاجرة بصحة المصريين"

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، مجانا للمصريين، وذلك بعد ما حصلت مصر على أول دفعة منه، مؤكدين أن هذه التوجيهات تبعث بالفخر والاطمئنان لوجود رئيس دولة يراعي صحة المواطنين ويسعى لتخفيف التداعيات السلبية للأزمة عليهم والوقوف بجانب المرضى والمصابيين وعدم تحملهم لتكلفة الحصول على هذا اللقاح، موضحين أن الرئيس لم يترك الفرصة للشركات التجارية بالاستثمار في صحة المريض الباحث عن العلاج، لذلك جاءت توجيهات السيسي بتوزيعه مجانا.

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ومن جانبه، قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، والذي حصلت مصر على أول دفعة منه قادمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة، بالمجان للمصريين، يبعث الأمل والطمأنينة في نفوس المصريين بوجود رئيس يحرص كل الحرص على صحتهم.

وأشار الهضيبي، إلى أن تلك التوجيهات الرئاسية تعد لافتة إنسانية تعبر عن مدى تضامن الرئيس مع ظروف المواطنين البسطاء وتقديم العلاج لهم بالمجان حتى يتماثلوا بالشفاء العاجل .

ولفت عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن حصول مصر كثاني دولة عربية على اللقاح بعد دولة الإمارات، يأتي تتويجاً لكافة الجهود والمساعي التي اتخذتها الحكومة على مدار الشهور الماضية في التواصل مع الدول التي توجد بها تجارب لاكتشاف لقاح للفيروس، وحجز الكميات التي تحتاجها مصر منه.

وأكد نائب رئيس الوفد، أن المساعدات التي وجهتها مصر لدولة الصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا، وارسال شحنات طبية محملة بأطنان المواد والادوات الخاصة بالتعقيم، عادت إليها مرة أخرى من خلال تسليمها أول شحنة من اللقاح بعد الإمارات، مما يعكس عمق العلاقات الطيبة وسبل التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع جراء مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وفي سياق متصل، قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس السيسي وتوجيهاته إلى وزارة الصحة بتوزيع لقاح كورونا مجانا على المصريين، قرار عظيم من قيادة حكيمة تعلم تماما ضرورة التعافي من الفيروس قريبا والسيطرة عليه تماما مع دخول فصل الشتاء، موضحا ان الرئيس لم يترك الفرصة للشركات التجارية بالاستثمار في صحة المريض الباحث عن العلاج، لذلك جاءت توجيهات السيسي بتوزيعه مجانا.

واشار محسن إلى الاستجابة السريعة من جانب وزارة الصحة والتي أعلنت، أن لقاح كورونا الصينى الذى دخل إلى مصر مؤخرا، ستحصل عليه الفئات الأولى بالتطعيم مجانا خلال ساعات .

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هذا اللقاح الصيني، أثبت فاعلية بنسبة 86٪ فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة مما يجعله خيارات طبيا وصحيا ناجعا لمواجهة الوباء.

وأضاف أنه وفق بيان وزارة الصحة، فإن الأولوية فى توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحى، والعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوى، مشيرا إلى أن مصر ستبقى رائدة وأن قرار توزيع لقاح كورونا مجانا قرار إنساني وصحي عظيم ينبغي أن يحييه الجميع.

