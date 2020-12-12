غلق دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر بدءا من الإثنين المقبل بسبب كورونا



جدة - نرمين السيد - كما قرر الدير، قصر صلوات تسبحة كيهك على الرهبان فقط وذلك حتى عيد الميلاد المجيد القادم فى 7 يناير. وقال الدير فى بيان، إن ذلك يأتى نظرا لظروف الموجة الثانية من كورونا.

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