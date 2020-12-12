معلومات الوزراء يستعرض إنجازات التأمين الصحى الشامل خلال عام

جدة - نرمين السيد - عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنجازات التأمين الصحى، بالتزامن مع احتفال العالم بالذكرى الثالثة لليوم الدولى للتغطية الصحية الشاملة منذ 12 ديسمبر 2017، تحت شعار "حماية الجميع".





ويتزامن ذلك مع الاحتفال بمرور عام على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى بدأت رسميًا فى 26 نوفمبر 2019، ويتم الاشتراك فيها عن طريق بطاقة الرقم القومى فقط بشرط أن تكون سارية أو شهادة الميلاد للأطفال دون أى مستندات أخرى.

وتطبق المنظومة على 6 مراحل، الأولى منها تتضمن بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان، وخلال عام فقط تم إنجاز ما يلى بحسب ما ذكره المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت:-

3.4 ملايين فرد انتفعوا منها فى محافظات المرحلة الأولى.

51.115 مليار جنيه مصرى تكلفة تطبيقها بمحافظات المرحلة الأولى.

ضم 9 مستشفيات و35 مركزًا فى بورسعيد، و7 مستشفيات و59 مركزًا ووحدة صحية فى الأقصر.

ضم 12 مستشفى و54 مركزًا فى الإسماعيلية، و8 مستشفيات و22 مركزًا ووحدة صحية فى جنوب سيناء.

ضم 11 مستشفى و112 مركزًا فى أسوان، و6 مستشفيات و59 مركزًا ووحدة صحية فى السويس.

بورسعيد هى أول محافظة تشهد التطبيق التجريبى للمنظومة.

3 ملايين خدمة طبية قدمت فى بورسعيد لـ 1.2 مليون فرد منذ يوليو 2019.

تغطى المنظومة داخل بورسعيد 95% من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.