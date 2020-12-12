مصر ورومانيا تعقدان جولة مشاورات سياسية فى بوخارست

جدة - نرمين السيد - أجرى السفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومعه السفير صلاح عبد الصادق، سفير جمهورية مصر العربية فى بوخارست، جولة المشاورات السياسية بين مصر ورومانيا برئاسة مشتركة مع السفير "كورنيل فيروتسا" وزير الدولة للعلاقات الدولية والاستراتيجيات الدبلوماسية.





وشهدت المشاورات، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، تباحثاً حول كيفية دفع أوجه التعاون بين البلديّن، وتطلع الجانبين لعقد الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى بين الدولتيّن فى بوخارست خلال الربع الأول من عام 2021، والتى تُمثل فرصة لبلورة الأفكار المطروحة لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلديّن ومنح مزيد من النفاذ للسلع المصرية إلى الأسواق الرومانية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الرومانية إلى مصر، وكذا الدخول فى مشروعات للتعاون المُشترك مع الشركات المصرية.

وتناولت المشاورات سُبل تطوير التعاون بين مصر ورومانيا فى قطاعات الطاقة والغاز الطبيعى والسياحة، وتم بحث آفاق التعاون فى مجال البناء والتشييد، والصناعات الغذائية، وكذا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تعد مجالات ذات أولوية للجانبين، فضلاً عن الترويج السياحى المُشترك وزيادة التدفقات السياحية بين البلديّن، خاصةً للمقاصد المصرية الآمنة فى البحر الأحمر وجنوب الوادى.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، قام الطرفان بتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المُشترك بما فيها التطورات فى الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط، وكذا فى إفريقيا والبلقان، حيث توافق الطرفان خلال الاجتماع على أهمية احترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة.

وعلى هامش المشاورات، أجرى السفير بدر عبد العاطى اجتماعا مع السفير "كوزمين أونيسي" المستشار الدبلوماسى لرئيس الوزراء الرومانى، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء فى رومانيا، حيث تناول اللقاء سُبل دفع العلاقات الثنائية بين البلديّن.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة السفير بدر عبد العاطى لبوخارست جاءت فى ختام الجولة التى قام بها لأربع دول فى منطقة البلقان، حيث شملت الجولة إلى جانب رومانيا كل من ألبانيا وصربيا وبلغاريا، وهو ما يعكس الأهمية التى توليها مصر لتعزيز الروابط والتعاون مع دول منطقة البلقان.