بينهم 13 معاقا.. تعيين 863 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، 863 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، بينهم 13 شابا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 2187 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن استخراج 1320 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.





وقال سعفان، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، إن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، بواقع 41 منحة زواج ووفيات، و8 عمليات جراحية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وقال وليد الإمام مدير المديرية، فى تقريره الشهرى للوزير، إنه فى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى على 443 منشأة، فضلا عن القيام بـ14 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 169 محضرا سلامة وصحة مهنية و24 حالة غلق إدارى و15 ندوات توعية، فضلا عن بحث 76 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أما عن مجال التفتيش العمالى، فتشت المديرية على 1097 منشأة دورى وحملات يعمل بها 1551 عاملا، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تلقت المديرية 47 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها وديا، وإحالة 17 شكوى منها للقضاء، و21 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى، تم تنفيذ 8 دورات بمركز التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة وتصميم الأزياء، وصيانة الحاسب الآلى، والجرافيك، كما تم تنفيذ 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة وكهرباء المنازل.

وفى مجال إصدار تراخيص عمل الأجانب، أصدرت المديرية 3 تراخيص عمل الأجانب من خلال الوحدة التابعة للمديرية، كما تم تحرير 14 محضرت لأجانب يعملون فى شركة بملوى.